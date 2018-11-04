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СК проверяет действия машиниста поезда посла аварии на Кубани

Происшествия

Водитель КамАЗа выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора

Тимашевский район, Краснодарский край, 4 ноября 2018, 00:51 — REGNUM  Процессуальная проверка по факту столкновения поезда и грузовика в Тимашевском районе Краснодарского края организована Южным следственным управлением на транспорте СКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка ведется в отношении машиниста поезда. Следователи проверят, соблюдалось ли законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Итогом проверки станет принятие процессуального решения.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 ноября на перегоне Тимашевск — Демидовка пассажирский поезд №301 сообщением Минск — Адлер столкнулся с грузовиком КамАЗ, водитель которого выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Пострадали 15 пассажиров поезда, водителю грузовика, машинисту поезда и его помощнику потребовалась госпитализация.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП в Краснодарском крае: столкнулись пассажирский поезд и грузовик

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Аварии на железнодорожных переездах
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