В Индии ликвидировали тигрицу, убившую 13 человек

Мумбаи, Индия, , 00:31 — REGNUM Тигрица-людоед, убившая 13 человек, уничтожена в индийском штате Махараштра. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Опасного хищника застрелил профессиональный охотник — шикари, нанятый местными властями. Тигрицу три месяца искали 150 человек с привлечением беспилотников и дельтаплана, однако ей удавалось скрыться от преследований.

Хищницу прозвали Авни, её считают виновной в гибели 13 человек. Нападения происходили в течение двух лет. Зоозащитники пытались оспорить решение об убийстве Авни, однако их усилия оказались тщетны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приморском крае отловили самца тигра, который вел себя странно. Он несколько дней провел на речной косе и не реагировал на приближение людей.

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