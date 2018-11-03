Актриса Татьяна Васильева получила травмы в метро Москвы

Москва, 3 ноября 2018, 23:50 — REGNUM Актриса Татьяна Васильева после инцидента в метро Москвы попала в Институт имени Склифосовского. Об этом сама 71-летняя артистка рассказала телеканалу РЕН ТВ.
«Мне сделали компьютерную томографию, — отметила Васильева. — Врачи поставили диагноз множественные ушибы мягких тканей головы».
Актриса уточнила, что 3 ноября ей прищемило голову дверьми вагона, когда она направлялась на тренировку.
Ранее ряд СМИ сообщил, что актрисе Татьяне Васильевой защемило голову в вагоне столичного метро.