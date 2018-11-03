Легкомоторный самолет упал в Италии

Венеция, Италия, 3 ноября 2018, 22:46 — REGNUM На севере Италии потерпел крушение легкомоторный самолет SIAI-Marchetti SF-260. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на свои источники.
ЧП произошло в субботу, 3 ноября, близ селения Бриан под Венецией. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека.
«Небольшой самолет… упал близ селения Бриан, — передает вещатель. — Пожарные, медицинские работники и полицейские прибыли на место инцидента».
Причины крушения воздушного судна пока неизвестны.
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