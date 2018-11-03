Магистральный газопровод загорелся в Рязанской области

Рязань, , 21:10 — REGNUM Возгорание на месте прорыва магистрального газопровода «Средняя Азия-Центр» возникло в Рязанской области. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что сообщение о прорыве магистрального газопровода поступило в 17:55 мск. Прорыв случился в районе села Унгор Путятинского района. На месте прорыва произошло факельное возгорание газа высотой около 15 метров.

На место происшествия выехали 10 единиц техники и 44 человека личного состава. Перекрыт участок газопровода длиной около 50 метров, происходит выгорание газа.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что пострадавших нет, опасности для населённых пунктов также нет. Газоснабжение потребителей осуществляется по резервной линии.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее прорыв газопровода с факельным возгоранием произошёл в конце октября текущего года во Владимирской области. В результате происшествия никто не пострадал.