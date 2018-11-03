В результате ДТП в Китае погибли 14 человек

Ланьчжоу, Китай, , 20:44 — REGNUM 14 человек погибли, а ещё 27 получили травмы в результате ДТП в китайской провинции Ланьчжоу, сообщает 3 ноября агенство Синьхуа.

Инцидент произошёл на скоростном шоссе Ланьчжоу — Хайкоу, в двух сотнях метров от пункта оплаты. Тяжёлый грузовик, потеряв управление, врезался в очередь из 31 автомобиля, стоявшую в пункт приёма оплаты.

Всего столкнулись 26 автомобилей. Погибли 14 человек, ещё 27 получили ранения. Водитель, по вине которого произошло ДТП, получил незначительные травмы. Он задержан и даёт показания.

На место происшествия выехали спасатели и сотрудники службы дорожного движения.

Ранее сообщалось о гибели 13 человек в результате ДТП в китайском городе Чунцин. Водитель рейсового автобуса потерял управление транспортным средством в результате спора с пассажиркой. Неуправляемый автобус снёс ограждение моста через реку Янцзы и упал в воду.