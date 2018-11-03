Суббота, 3 Ноября 2018 года
21:29:41 МСК

Названа причина падения истребителя МиГ-29 в Египте

Происшествия

Пилоту рухнувшего воздушного судна удалось катапультироваться

Названа причина падения истребителя МиГ-29 в Египте
Alan Wilson
МиГ-29

Каир, 3 ноября 2018, 20:23 — REGNUM  На борту самолета МиГ-29М, рухнувшего 3 ноября во время тренировочного полета в Египте, возникли неполадки в системе управления. Об этом сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил на странице в соцсети Facebook.

«Причиной падения истребителя (МиГ-29М) … стала техническая неисправность в элементах управления», — написал он.

По его словам, пилоту рухнувшего воздушного судна удалось катапультироваться.

Ранее в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что в ближайшее время в Египет отправятся технические специалисты компании, которые помогут в расследовании происшествия.

Читайте также: В Египте потерпел крушение истребитель МиГ-29М

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить