Жительницу Парижа подозревают в совершении более 700 краж

Париж, , 19:59 — REGNUM Жительница Парижа, подозреваемая в совершении более 700 краж, задержана полицией города, сообщает 3 ноября телеканал LCI.

Обнаружить подозреваемую помог один из владельцев магазина игрушек, увидевший объявление о продаже игрушек из его магазина в сети интернет.

По данным телеканала, задержанной жительнице Парижа 72 года. По версии полиции, пенсионерка регулярно совершала кражи с витрин магазинов игрушек. Украденные игрушки женщина пыталась продать через сеть интернет. Всего с 2018 года она разместила более 900 объявлений о продаже игрушек.

После задержания женщины в её квартире был проведён обыск. Сотрудники полиции обнаружили при обыске около тысячи украденных предметов и более 40 тысяч евро наличными.

Пенсионерка созналась в кражах и объяснила, что преступления совершала от безделья и скуки.

Ранее сообщалось о похищении неизвестными преступниками 44 тонн шоколада в германском городе Фрайбург. Преступники угнали два трейлера с лакомством в неизвестном направлении.

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