Суббота, 3 Ноября 2018 года
21:29:08 МСК

Жительницу Парижа подозревают в совершении более 700 краж

Происшествия

Семидесятидвухлетняя жительница Парижа совершала кражи в магазинах игрушек

Жительницу Парижа подозревают в совершении более 700 краж
(vincent desjardins)
Игрушки

Париж, 3 ноября 2018, 19:59 — REGNUM  Жительница Парижа, подозреваемая в совершении более 700 краж, задержана полицией города, сообщает 3 ноября телеканал LCI.

Обнаружить подозреваемую помог один из владельцев магазина игрушек, увидевший объявление о продаже игрушек из его магазина в сети интернет.

По данным телеканала, задержанной жительнице Парижа 72 года. По версии полиции, пенсионерка регулярно совершала кражи с витрин магазинов игрушек. Украденные игрушки женщина пыталась продать через сеть интернет. Всего с 2018 года она разместила более 900 объявлений о продаже игрушек.

После задержания женщины в её квартире был проведён обыск. Сотрудники полиции обнаружили при обыске около тысячи украденных предметов и более 40 тысяч евро наличными.

Пенсионерка созналась в кражах и объяснила, что преступления совершала от безделья и скуки.

Ранее сообщалось о похищении неизвестными преступниками 44 тонн шоколада в германском городе Фрайбург. Преступники угнали два трейлера с лакомством в неизвестном направлении.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Германии ищет похитителей 44 тонн шоколада

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кражи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить