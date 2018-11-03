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В Египте потерпел крушение истребитель МиГ-29М

Происшествия

Для помощи в расследовании происшествия в Египет в ближайшее время будут направлены технические специалисты

В Египте потерпел крушение истребитель МиГ-29М
МиГ-29

Каир, 3 ноября 2018, 18:38 — REGNUM  Истребитель МиГ-29, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Египта, рухнул во время тренировочного полета. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По словам источника, представители ОАК располагают информацией об аварии данного воздушного судна.

В ОАК добавили, что для помощи в расследовании происшествия в Египет в ближайшее время будут направлены технические специалисты.

Подробности аварии с самолетом пока не приводятся.

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Авиапроисшествия
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