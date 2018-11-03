В Афганистане убили военного США

Кабул, , 16:20 — REGNUM Военный США погиб в результате «инсайдерской атаки» в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релиз миссии НАТО «Решительная поддержка».

«Один военный США был убит, второй был ранен в субботу (3 ноября) в результате инсайдерской атаки в Кабуле», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что власти Афганистана намерены бороться с так называемыми инсайдерскими нападениями, которые в последнее время получили широкое распространение.

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