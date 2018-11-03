Суббота, 3 Ноября 2018 года
18:05:03 МСК

В Афганистане убили военного США

Происшествия

«Один военный США был убит, второй был ранен»

Кабул, 3 ноября 2018, 16:20 — REGNUM  Военный США погиб в результате «инсайдерской атаки» в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релиз миссии НАТО «Решительная поддержка».

«Один военный США был убит, второй был ранен в субботу (3 ноября) в результате инсайдерской атаки в Кабуле», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что власти Афганистана намерены бороться с так называемыми инсайдерскими нападениями, которые в последнее время получили широкое распространение.

Читайте также: Глава Пентагона: Кабул будет бороться с «инсайдерскими» атаками

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в Афганистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить