«Красный» уровень метеоопасности объявлен на двух крупных островах Италии

Палермо, Италия, , 13:17 — REGNUM Наивысший «красный» уровень метеоопасности объявлен на итальянских островах Сицилия и Сардиния. Об этом сообщает сегодня, 3 ноября, новостной портал Rai News.

Проливные дожди, обрушившись на Италию, стали причиной наводнений и оползней. Также регулярно приходят сообщения о пострадавших от разгула стихии. Вчера, 2 ноября, в результате удара молнии на Сардинии погибла туристка из Германии. Ещё один пострадавший, мужчина 34 лет, скончался в госпитале. Всего на данный момент погибло около 20 человек.

Часть населённых пунктов на севере Италии остаются недоступными из-за размытия авто‑ и железных дорог. Закрыты множество учебных заведений на северо-западе страны. Ущерб от непогоды оценивается в несколько миллиардов евро.

Более всего пострадали области Лигурия, Венето, Фриули-Венеция-Джулия. Сильно пострадала автономная область Трентино-Альто-Адидже, здесь в Доломитовых Альпах ураганным ветром повалены десятки деревьев.

Правительство Италии, по просьбе губернаторов пострадавших регионов, рассматривает вопрос о приостановке выплат по налогам и кредитам для проживающих здесь граждан.

Напомним, что ранее сообщалось о затоплении исторического центра Венеции. Вода здесь поднялась почти на 1,5 метра над уровнем моря. В результате наводнения был повреждён мозаичный пол в соборе Святого Марка.

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