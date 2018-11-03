Албанская полиция ликвидировала греческого экстремиста Константина Качифу

Тирана, , 13:24 — REGNUM Албанское подразделение сил специального назначения РЕНЕА ликвидировало 35-летнего Константина Качифу, открывшего огонь из автомата по полиции в своем родном селе Булярат в округе Гирокастра на юге Албании. Окруженный силами специального подразделения РЕНЕА, Качифа отказался сдаться и приготовился стрелять в представителей власти, после чего был убит выстрелами в грудь и голову. Мужчина служил в батальоне Специальных наземных формирований Греции. Мотивы, руководившие Качифой, неизвестны.

Как сообщает албанское новостное агентство «Шчиптарья», на месте устранения Качифы были обнаружены автомат Калашникова, сумка с боевыми патронами, 2 обоймы, 31 гильза, а на месте проживания — военная форма. Константин Качифа является представителем греческого меньшинства в Албании и гражданином Греции. Родился в Булярате. Въехал на территорию Албании 2 октября, а в последние несколько дней развесил несколько греческих флагов в селе.

Инцидент вызвал бурную реакцию греческой общественности — сожжение албанского флага в Афинах и на острове Кипр, поджог предприятий албанских граждан в Греции. Поступали сообщения о бомбе возле после албанского посольства.