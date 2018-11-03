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Трое детей погибли при пожаре в Самарской области

Происшествия

Начата доследственная проверка по факту гибели несовершеннолетних

Трое детей погибли при пожаре в Самарской области
Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

Самара, 3 ноября 2018, 12:13 — REGNUM  Трое погибших детей были обнаружены на месте пожара в частном доме в селе Старый Буян в Самарской области. Об этом сообщает 3 ноября пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Пожар в частном доме произошёл в ночь со 2 на 3 ноября. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС Самарской области в 02:50 по московскому времени. Площадь возгорания составила 70 кв. м.

После ликвидации пожара в доме были обнаружены трое погибших детей в возрасте от 2,5 до 8 лет.

По факту гибели детей начата доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно — криминалистическая группа и руководство следственного управления. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о гибели ребёнка в результате пожара на базе отдыха в Нижегородской области.

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Пожары в жилых домах
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