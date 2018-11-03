В США злоумышленник открыл стрельбу в колледже

Аппер Хановер, США, , 10:46 — REGNUM Один человек ранен при стрельбе в Дартмутском колледже в США, город Хановер. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщается в Twitter-аккаунте учебного заведения.

Сообщается, что по данным полиции Хановера в 21:50 по местному времени (04:50 мск) в библиотеке колледжа один человек получил ранение в результате стрельбы. Раненый не был студентом колледжа.

Стрелявший в данный момент находится на свободе. Полиция предупредила об опасности всех находящихся на территории кампуса. Идёт расследование обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате стрельбы в студии йоги во Флориде. Злоумышленник, напавший на студию, покончил с собой.

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