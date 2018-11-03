Суббота, 3 Ноября 2018 года
11:14:08 МСК

В США злоумышленник открыл стрельбу в колледже

Происшествия

Ранен один человек

В США злоумышленник открыл стрельбу в колледже
Geoffrey Fairchild
На прицеле

Аппер Хановер, США, 3 ноября 2018, 10:46 — REGNUM  Один человек ранен при стрельбе в Дартмутском колледже в США, город Хановер. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщается в Twitter-аккаунте учебного заведения.

Сообщается, что по данным полиции Хановера в 21:50 по местному времени (04:50 мск) в библиотеке колледжа один человек получил ранение в результате стрельбы. Раненый не был студентом колледжа.

Стрелявший в данный момент находится на свободе. Полиция предупредила об опасности всех находящихся на территории кампуса. Идёт расследование обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате стрельбы в студии йоги во Флориде. Злоумышленник, напавший на студию, покончил с собой.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека погибли в результате стрельбы во Флориде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Право на владение огнестрельным оружием в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить