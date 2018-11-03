Число пострадавших от наводнения на Кубани возросло до 724 человек

Краснодар, , 10:09 — REGNUM Число пострадавших в результате наводнений на Кубани возросло до 724 человек. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщают местные СМИ со ссылкой на оперативный штаб на месте чрезвычайного происшествия.

В штабе заявили, что число пострадавших возросло до 724 человек. Из них 25 человек находятся в больницах. Девять пострадавших ранее были госпитализированы. Остальные получили медицинскую помощь амбулаторно.

Напомним, сильные ливневые дожди на Кубани привели к наводнению в Апшеронском и Туапсинском районах, а также в Сочи. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Известно, что в результатет наводнений погибли шесть человек. Судьба ещё двоих неизвестна.