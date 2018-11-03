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В Харькове священник на внедорожнике въехал на клабище и повредил памятники

Происшествия

Проводится досудебное расследование

Харьков, Украина, 3 ноября 2018, 08:45 — REGNUM  В Харьковской области Украины священнослужитель на джипе заехал на территорию кладбища и повредил надгробия. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает УНИАН со ссылкой на полицию Харьковской области.

По данным полиции, автомобиль Toyota по неустановленной пока причине заехал на территорию 14-го кладбища и повредил как минимум 10 надгробных памятников. Кто именно был за рулем автомобиля в полиции не уточняют, однако СМИ утверждает, что за рулем находился священнослужитель.

По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Кладбищенский вандализм
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