В Харькове священник на внедорожнике въехал на клабище и повредил памятники

Харьков, Украина, , 08:45 — REGNUM В Харьковской области Украины священнослужитель на джипе заехал на территорию кладбища и повредил надгробия. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает УНИАН со ссылкой на полицию Харьковской области.

По данным полиции, автомобиль Toyota по неустановленной пока причине заехал на территорию 14-го кладбища и повредил как минимум 10 надгробных памятников. Кто именно был за рулем автомобиля в полиции не уточняют, однако СМИ утверждает, что за рулем находился священнослужитель.

По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.