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На юго-западе Китая столкнулись девять автомобилей, есть погибшие

Происшествия

Трагедия произошла около 16:30 по местному времени на скоростном шоссе Яаань – Сичан 2 ноября

Чэнду, Китай, 3 ноября 2018, 06:15 — REGNUM  Семь человек погибли в результате столкновения девяти транспортных средств на скоростном шоссе в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Трагедия произошла около 16:30 по местному времени на скоростном шоссе Яаань — Сичан 2 ноября. В дорожно-транспортом происшествии ранения получили 12 человек. Они тут же были отправлены в госпиталь для предоставления медицинской помощи. Причины и детали произошедшего уточняются.

Напомним, что в результате столкновения двух автомобилей 1 ноября в городе Тяньцзинь на севере Китая погибли шесть человек, а еще ранее в городе Чунцине после падения автобуса с моста погибли 13 пассажиров.

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Дорожно-транспортные происшествия
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