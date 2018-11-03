Украинский священник проехал через могилы на харьковском кладбище

Харьков, Украина, , 06:09 — REGNUM В Харькове священнослужитель на джипе въехал в несколько памятников на местном кладбище, сообщает телеканал «Звезда».

Сообщается, что украинский священник за рулем джипа Toyota пытался выехать с кладбища, однако вместо этого повредил могильные плиты. На возмущения очевидцев он ответил, что просто хотел выехать, не причинив никакого ущерба надгробиям. Однако в результате такой «поездки» пострадали около десяти могильных плит.

Отметим, на Украине после госпереворота 2014 года нарастает социальный кризис, при этом властями декларируется ориентация «в сторону Европы». Возможно, пример Украина берет с Польши.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября два студента Днепропетровской области Украины избили до смерти трех бездомных людей.

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