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Украинский священник проехал через могилы на харьковском кладбище

Происшествия

Священнослужитель на джипе въехал в несколько памятников

Харьков, Украина, 3 ноября 2018, 06:09 — REGNUM  В Харькове священнослужитель на джипе въехал в несколько памятников на местном кладбище, сообщает телеканал «Звезда».

Сообщается, что украинский священник за рулем джипа Toyota пытался выехать с кладбища, однако вместо этого повредил могильные плиты. На возмущения очевидцев он ответил, что просто хотел выехать, не причинив никакого ущерба надгробиям. Однако в результате такой «поездки» пострадали около десяти могильных плит.

Отметим, на Украине после госпереворота 2014 года нарастает социальный кризис, при этом властями декларируется ориентация «в сторону Европы». Возможно, пример Украина берет с Польши.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября два студента Днепропетровской области Украины избили до смерти трех бездомных людей.

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