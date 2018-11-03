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Один из японских островов пропал под водой

Происшествия

Власти приступили к расследованию

Один из японских островов пропал под водой
Николай Рерих. Атлант. Гибель Атлантиды. 1919

Токио, 3 ноября 2018, 05:29 — REGNUM  Один из маленьких японских островов недалеко от Курильской гряды ушел под воду, сообщает ChannelNewsAsia.

Сообщается, что остров Эсамбэхана-Китакодзима был необитаемым и возвышался над водой на 1,4 метра. Специалисты предполагают, что остров затонул из-за воздействия штормов. Жители соседнего острова не сразу заметили пропажу. Исчезновение первыми обнаружили местные рыбаки.

Отмечается, что местные власти начали расследование с целью выяснения, сократились ли территориальные воды Японии из-за исчезновения острова.

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Курильские острова и Япония
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