Суббота, 3 Ноября 2018 года
06:07:05 МСК

ФБР обнаружило еще одну подозрительную посылку

Происшествия

Предназначалась посылка американскому миллиардеру Тому Стейеру

ФБР обнаружило еще одну подозрительную посылку
Значок ФБР

Лос-Анджелес, США, 3 ноября 2018, 05:20 — REGNUM  Еще одна подозрительная посылка, похожая на посылки со взрывчаткой, была обнаружена сотрудниками ФБР, сообщает пресс-служба ведомства на странице в Twitter.

Сообщается, что посылка была перехвачена в Калифорнии, ее внешний вид похож на посылки со самодельными взрывными устройствами, перехваченными ранее. Предназначалась посылка американскому миллиардеру Тому Стейеру.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября американские спецслужбы задержали предполагаемого отправителя подозрительных посылок. Им оказался 56-летний житель Флориды Сезар Сайок. Предполагается, что это именно он отправлял посылки со взрывчаткой экс-президентам США Бараку Обаме и Биллу Клинтону, а также другим известным в США людям, несогласным с политикой Дональда Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: В ФБР США подтвердили перехват 14-й посылки с бомбой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теракты в общественных учреждениях и на улицах США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить