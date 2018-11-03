Причиной понажовщины в Sony Music стала ссора работников кухни

Лондон, , 05:08 — REGNUM Причиной инцидента в лондонском офисе Sony Music, в результате которого два человека получили ножевые ранения, стал конфликт между работниками кухни, сообщает Press Association.

Сообщается, что между работниками компании, обслуживающей буфет, началась ссора, которая затем переросла в драку с применением ножа. Сообщается, что оба пострадавших госпитализированы, их жизням ничего не угрожает. Представители полиции заявили, что произошедшее не имеет никакого отношения к терроризму.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября лондонская полиция эвакуировала персонал из штаб-квартиры Sony Music после произошедшего там нападения с применением холодного оружия. Полиция сообщила, что был задержан один человек.

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