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Причиной понажовщины в Sony Music стала ссора работников кухни

Происшествия

К терроризму это отношения не имеет

Лондон, 3 ноября 2018, 05:08 — REGNUM  Причиной инцидента в лондонском офисе Sony Music, в результате которого два человека получили ножевые ранения, стал конфликт между работниками кухни, сообщает Press Association.

Сообщается, что между работниками компании, обслуживающей буфет, началась ссора, которая затем переросла в драку с применением ножа. Сообщается, что оба пострадавших госпитализированы, их жизням ничего не угрожает. Представители полиции заявили, что произошедшее не имеет никакого отношения к терроризму.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября лондонская полиция эвакуировала персонал из штаб-квартиры Sony Music после произошедшего там нападения с применением холодного оружия. Полиция сообщила, что был задержан один человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестный напал на людей в штаб-квартире Sony в Лондоне

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