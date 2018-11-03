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Девушка, сбившая семь человек в Тюмени, была трезвой

Происшествия

Она совершила ДТП в трезвом состоянии

Девушка, сбившая семь человек в Тюмени, была трезвой
mosaic36
Кровь

Тюмень, 3 ноября 2018, 04:55 — REGNUM  Девушка, совершившая наезд на пешеходов в Тюмени, во время ДТП находилась в трезвом состоянии, сообщает региональное управление ГИБДД.

Ранее на регулируемом перекрестке водитель автомобиля Hyundai Solaris наехала на людей, стоявших на тротуаре. В результате аварии семь человек получили травмы различной степени тяжести, четверым из них потребовалась госпитализация.

Правоохранители также отметили, что у девушки имеется двухлетний водительский стаж. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять причины и обстоятельства произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия
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