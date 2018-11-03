Под Волгоградом разбился мотодельтаплан

Волгоград, , 04:34 — REGNUM Во время испытаний мотодельтаплан упал на землю в Волгоградской области, сообщает РЕН-ТВ .

При падении пострадал 50-летний пилот мотодельтаплана. По данным телеканала, он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

По данным других СМИ, крушение произошло во время экспериментального полета. При заходе на посадку пилот не рассчитал скорость мотодельтаплана и упал. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.