Суббота, 3 Ноября 2018 года
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Под Волгоградом разбился мотодельтаплан

Происшествия

Пилот госпитализирован в тяжелом состоянии

Волгоград, 3 ноября 2018, 04:34 — REGNUM  Во время испытаний мотодельтаплан упал на землю в Волгоградской области, сообщает РЕН-ТВ .

При падении пострадал 50-летний пилот мотодельтаплана. По данным телеканала, он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

По данным других СМИ, крушение произошло во время экспериментального полета. При заходе на посадку пилот не рассчитал скорость мотодельтаплана и упал. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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Авиапроисшествия
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