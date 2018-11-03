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В результате ДТП на МКАД погиб один человек

Происшествия

Погиб пассажир легкового автомобиля

Москва, 3 ноября 2018, 03:49 — REGNUM  На 55-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что легковой автомобиль марки Renault наехал на стоящий грузовик. В результате столкновения погиб 44-летний пассажир иномарки. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

По некоторым данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако пока эта информация не подтверждена. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября на МКАД грузовик КамАЗ врезался в два стоящих у обочины самосвала. В результате аварии погиб человек. По неподтвержденным данным, это был водитель КамАЗа.

Читайте ранее в этом сюжете: На МКАД столкнулись три грузовика: есть жертвы

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Дорожно-транспортные происшествия
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