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Два человека погибли в результате стрельбы во Флориде

Происшествия

Среди них и нападавший

Таллахасси, США, 3 ноября 2018, 03:36 — REGNUM  В американском городе Таллахасси (штат Флорида) погибли два человека в результате стрельбы, сообщает пресс-служба полиции города.

По данным полиции, в результате происшествия пострадали пять человек, среди которых двое мертвы, включая самого стрелявшего. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Ранее полиция сообщила, что неизвестный пришел в студию Йоги в Таллахасси и устроил там стрельбу. Полиция предупредила жителей города о происшествии и попросила обходить место преступления стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в одном из ночных клубов американского Риверсайда произошла перестрелка, в ходе которой семь человек получили ранения. Как сообщает полиция, перестрелка произошла из-за конфликта, возникшего во время празднования Хеллоуина.

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