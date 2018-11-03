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«Присутствие в Азербайджане» известного российского блогера «нежелательно»

Происшествия

«Возможно, причина в моих старых постах про Баку. Но тут уже азербайджанскому МИДу виднее, на что они обиделись»

«Присутствие в Азербайджане» известного российского блогера «нежелательно»
Aleksandr Zykov
Аэропорт Баку

Баку, 3 ноября 2018, 03:21 — REGNUM  Известного российского блогера Илью Варламова не пустили в Азербайджан. Варламов в своём блоге сообщил, что на паспортном контроле ему заявили, что его «присутствие в Азербайджане нежелательно».

По словам Варламова, он никогда не посещал Нагорный Карабах, законодательство Азербайджана не нарушал.

«Возможно, причина в моих старых постах про Баку. Но тут уже азербайджанскому МИДу виднее, на что они обиделись», — предположил блогер.

После этого он сам купить билет в Стамбул, и его отвели в депортационный зал.

«В аэропорту Баку на первом этаже просто отгородили зону, где живут люди, ожидающие депортации. Спят на полу, никаких удобств. В закутке воняет, всё завалено мусором, пустыми бутылками. Под колонной спит чувак из Шри-Ланки, он тут 6 дней уже живёт», — рассказал Варламов.

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