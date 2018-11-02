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Станцию метро «Майдан Независимости» в Киеве закрыли из-за угрозы взрыва

Происшествия

Взрывоопасных предметов на станции не обнаружили

Киев, 2 ноября 2018, 22:29 — REGNUM  Станция метро «Майдан Независимости» в Киеве вечером 2 ноября была временно закрыта из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщается на странице киевского метрополитена в Facebook.

«Станция «Майдан Независимости» и пересадка на станцию «Крещатик» закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании, проводится проверка», — говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе подземки сообщили, что взрывоопасных предметов обнаружено не было, станция возобновила работу в обычном режиме.

Напомним, накануне вечером на Южном железнодорожном вокзале Киева была проведена эвакуация из-за анонимного сообщения о минировании. Опасных предметов на территории вокзала также не было обнаружено.

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