Станцию метро «Майдан Независимости» в Киеве закрыли из-за угрозы взрыва

Киев, , 22:29 — REGNUM Станция метро «Майдан Независимости» в Киеве вечером 2 ноября была временно закрыта из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщается на странице киевского метрополитена в Facebook.

«Станция «Майдан Независимости» и пересадка на станцию «Крещатик» закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании, проводится проверка», — говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе подземки сообщили, что взрывоопасных предметов обнаружено не было, станция возобновила работу в обычном режиме.

Напомним, накануне вечером на Южном железнодорожном вокзале Киева была проведена эвакуация из-за анонимного сообщения о минировании. Опасных предметов на территории вокзала также не было обнаружено.