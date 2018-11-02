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ЛНР: в Донбассе на собственных минах подорвались 10 украинских солдат

Происшествия

Один погиб, еще девять были ранены

ЛНР: в Донбассе на собственных минах подорвались 10 украинских солдат
Цитата из м/ф «Бременские музыканты». реж Инесса Ковалевская. 1969ю СССР
За несколько секунд до подрыва

Луганск, 2 ноября 2018, 19:40 — REGNUM  В Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб и еще девять были ранены во время взрыва украинских мин и боеприпасов, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Михаил Филипоненко, сообщает 2 ноября «Луганский информационный центр».

По его словам, за два дня в Донбассе произошло три инцидента со взрывами боеприпасов и мин возле украинских военнослужащих. Так, в районе Новоайдара солдаты ВСУ подорвались на украинских минах, погиб один человек, еще двое были тяжело ранены.

В районе Попасной на украинской «растяжке» подорвались трое военнослужащих ВСУ, все получили ранения. А в районе Мироновского четверо украинских военнослужащих были ранены во время взрыва 120-мм мины, которую они разгружали.

Напомним, из-за низкой дисциплины ВСУ регулярно несут небоевые потери.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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