Пострадавших от урагана в Италии освободят от уплаты налогов

Венеция, Италия, , 18:35 — REGNUM Правительство Италии согласно с предложениями местных властей регионов, на которых пришелся самый сильный удар стихии в последние дни октября, и освободит от уплаты налогов всех пострадавших, включая и граждан, и предприятия, сообщила на своей странице в Facebook в пятницу, 2 ноября, заместитель министра экономики Лаура Кастелли.

Ранее с таким предложением к правительству обращались власти Лигурии и Венето. Также они предлагают временно освободить пострадавших от выплат по кредитам.

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо в свою очередь подтвердил, что в соответствие с просьбой местных властей в регионах, пострадавших от стихии, будет объявлен режим чрезвычайного положения.

Как сообщалось ранее, в результате урагана и шторма, обрушившегося на северные и центральные регионы Италии, погибли 17 и пострадали несколько десятков человек. Был нанесён заметный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству, тысячи деревьев были вырваны с корнем, получили повреждения дома, линии передач, прибрежная инфраструктура. Общий ущерб для страны предварительно оценивается в несколько миллиардов евро.

Читайте также: Губернатор Лигурии оценил потери региона от урагана в 100 млн евро