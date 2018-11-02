С бывшего вице-спикера ульяновского парламента в доход РФ взыскали 4,2 млн

Ульяновск, , 18:16 — REGNUM В Ульяновской области с бывшего заместителя председателя регионального Законодательного собрания взыскано свыше 4,2 млн рублей, полученных в качестве взяток. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Иск подало надзорное ведомство. Ранее бывший вице-спикер областного парламента, которая также была председателем комитета по бюджету и экономической политике, была осуждена за получение должностным лицом взяток.

«В силу авторитета и значимости занимаемого положения она имела возможность влиять на должностных лиц, осуществляющих отбор подрядных организаций для выполнения работ, финансируемых из регионального бюджета. В июне 2015 года она потребовала от представителя местной коммерческой структуры средства за способствование в признании фирмы победителем в аукционах на ремонт различных объектов. Сумму взяток она определила в размере 5% цены каждого контракта», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, злоумышленница была задержана в мае 2016 года после получения взятки в 500 тыс. рублей. Передача взятки проходила под контролем правоохранительных органов, и купюры были помечены. Эти деньги позже были обнаружены следователями в ходе обысков по месту жительства экс-депутата, а также в кассах по продаже железнодорожных билетов и в кафе, где она рассчитывалась мечеными купюрами.

По данным ведомства, с июня 2015 года по май 2016 года злоумышленница получила взятки на сумму более 4,2 млн рублей. Суд назначил ей пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года со штрафом в доход государства в размере 13,9 млн рублей.

«Прокурор Ленинского района Ульяновска направил в суд исковое заявление о взыскании с осуждённой в доход России более 4,2 млн рублей, полученных указанным лицом в качестве взяток, которое, несмотря на переезд осужденной в Ставропольский край, в полном объеме удовлетворено», — говорится в сообщении.

Решение вступило в законную силу.

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