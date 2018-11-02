Живы и здоровы: под Смоленском нашли пропавших детей

Смоленск, , 16:46 — REGNUM Братья 12 и шести лет, пропавшие 31 октября в Смоленской области, найдены живыми и здоровыми. Об этом сообщила 2 ноября пресс-служба СКР.

Дети пропали во второй половине дня 31 октября, из своего дома в деревне Ясинец Краснинского района. 1 ноября мать детей обратилась в полицию, были организованы поиски — мальчиков искали не только полицейские, но и спасатели, волонтеры, местные жители. 2 ноября СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Днем 2 ноября дети вышли на связь с родственниками. Известно, что оба мальчика живы и здоровы, где были все это время, не сообщается.

Сейчас правоохранители выясняют, почему дети ушли из дома на столь долгий срок, каковы условия их проживания. Также будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

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