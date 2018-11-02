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Губернатор Лигурии оценил потери региона от урагана в 100 млн евро

Происшествия

Глава региона обратился к правительству страны с предложением временно освободить всех пострадавших от уплаты налогов и платежей по кредитам

Генуя, Италия, 2 ноября 2018, 16:29 — REGNUM  Ущерб от урагана, обрушившегося на северную часть Италии в последние дни октября, для региона Лигурия на северо-западе страны составил более 100 млн евро, заявил губернатор Лигурии Джованни Тоти в пятницу, 2 ноября, передает информагентство Ansa.

Тоти обратился к правительству страны с предложением временно освободить от уплаты налогов и платежей по кредитам всех пострадавших от стихии, включая как граждан, так и предприятия.

Губернатор отметил, что случившееся должно привести к пересмотру системы защиты береговой инфраструктуры и выразил надежду на то, что к лету 2019 года последствия урагана удастся преодолеть, чтобы ничто не мешало приезду многочисленных туристов.

Как сообщалось ранее, в результате урагана и шторма, обрушившегося на северные и центральные регионы Италии, погибли 17 и пострадали несколько десятков человек. Был нанесён заметный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству, тысячи деревьев были вырваны с корнем, получили повреждения дома, линии передач, прибрежная инфраструктура.

Общий ущерб для страны предварительно оценивается в несколько миллиардов евро. В наибольшей степени пострадали два региона страны — Венето и Лигурия.

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Экономика Италии
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