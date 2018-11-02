Двое подростков, пострадавших при взрыве в Дагестане, выписаны из больницы

Махачкала, , 16:22 — REGNUM Двое подростков, пострадавших при взрыве в Левашинском районе Дагестана, выписаны из больницы. Состояние подростков оценивается как удовлетворительное. Уже сегодня они вылетят из Нижнего Новгорода в Махачкалу, сообщили ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета.

Напомним, 2 октября в селе Эбдалая в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы, произошел взрыв и возгорание газовоздушной смеси. Пятеро подростков в возрасте от 14 до 18 лет в результате происшествия получили тяжёлые травмы. Трое из пострадавших, получившие ожоги от 40 до 80% поверхности тела, на следующий день были транспортированы в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде.

Оставшиеся на лечение в Дагестане двое подростков 14 и 16 лет скончались 9 октября в Республиканской клинической больнице. У них были обширные ожоги тела — более 90%. В тот же день умер и один из перевезённых в ожоговый центр Нижнего Новгорода. У 18-летнего юноши было 80% ожогов поверхности тела.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утечка в газовой трубе, проходящей впритык к зданию, стала причиной взрыва. Через трещины в стенах газ попадал внутрь и накапливался. После включения электрических приборов произошел хлопок и возгорание газовоздушной смеси.

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