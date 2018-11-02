Авиакатастрофа в Индонезии: семьям погибших выплатят около $84 тыс

Джакарта, , 16:08 — REGNUM Представитель авиакомпании Lion Air Рамадитья Хандоко заявил, что семьи погибших в крушении самолета Lion Air JT 610 могут приступить к подготовке документов для получения страховых выплат, сообщает Antaranews.

В соответствии с приказом министра транспорта Индонезии №77 от 2011 года об ответственности авиаперевозчиков авиакомпаниям необходимо предоставить пострадавшим в авиакатастрофе денежную компенсацию.

Согласно этому постановлению, родственникам погибших в авиакатастрофе предоставляются страховые выплаты в размере 1 млрд 250 млн рупий на одного пассажира или около 84 тыс. долларов США.

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Напомним, 29 октября 2018 года в Караванге произошло крушение индонезийского самолета Lion Air JT 610, летевшего из Джакарты в Пангкалпинанг. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Самолет Lion Air JT 610 получил сертификат летной годности 15 августа 2018 года сроком на год. Причина авиакатастрофы выясняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители министерства транспорта Индонезии встретились с техническими специалистами компании Boeing и индонезийской авиакомпании Lion Air, чтобы обсудить проблемы, которые могли привести к аварии на рейсе JT 610.

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