Пятница, 2 Ноября 2018 года
16:28:23 МСК

В Сингапуре журналистам стало плохо от письма из Великобритании

Происшествия

Сотрудники спецслужб Сингапура оцепили здание редакции и поместили конверт в специальный герметичный контейнер

Сингапур, 2 ноября 2018, 15:35 — REGNUM  В редакцию сингапурской газеты The Straits Times в связи с доставкой подозрительного письма прибыли полицейские и представители Сил гражданской обороны Сингапура. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что после контакта с почтовым отправлением трое сотрудников редакции почувствовали себя плохо. Сообщается, что на заграничном конверте были наклеены марки Соединенного Королевства. Уточняется, что сотрудники спецслужб Сингапура оцепили здание редакции и поместили конверт в специальный герметичный контейнер.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа стало известно, что в здании Национального собрания Франции прошла экстренная эвакуация депутатов и работников ведомства из-за обнаружения подозрительного порошка в конверте, адресованном депутату от партии «Союз демократов и независимых» Мейеру Хабибу.

Читайте также: Конверт с сахарной пудрой заставил французских депутатов эвакуироваться

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить