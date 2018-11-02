В Сингапуре журналистам стало плохо от письма из Великобритании

Сингапур, , 15:35 — REGNUM В редакцию сингапурской газеты The Straits Times в связи с доставкой подозрительного письма прибыли полицейские и представители Сил гражданской обороны Сингапура. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что после контакта с почтовым отправлением трое сотрудников редакции почувствовали себя плохо. Сообщается, что на заграничном конверте были наклеены марки Соединенного Королевства. Уточняется, что сотрудники спецслужб Сингапура оцепили здание редакции и поместили конверт в специальный герметичный контейнер.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа стало известно, что в здании Национального собрания Франции прошла экстренная эвакуация депутатов и работников ведомства из-за обнаружения подозрительного порошка в конверте, адресованном депутату от партии «Союз демократов и независимых» Мейеру Хабибу.

Читайте также: Конверт с сахарной пудрой заставил французских депутатов эвакуироваться