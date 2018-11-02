Суд арестовал всех подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе

Уфа, , 15:22 — REGNUM Кировский районный суд Уфы арестовал третьего подозреваемого по делу об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя на два месяца. Ранее была избрана аналогичная мера пресечения в отношении еще двоих задержанных. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем канале в Whatsapp.

Заседание суда проходит в закрытом режиме, официально имена фигурантов уголовного дела не называются. В суде пояснили необходимость проведения закрытого заседания неприкосновенностью частной жизни подозреваемых.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали.

По данным местных СМИ, девушка является дочерью одного из руководителей силового подразделения МВД республики. Источник в правоохранительных органах отмечал, что в кабинет к начальнику девушка пришла с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых.

Накануне всех троих фигурантов уголовного дела уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство».

Утром 2 ноября по месту жительства и в рабочих кабинетах подозреваемых прошли обыски. Супруга одного из подозреваемых заявила в интервью местному телеканалу, что в ночь происшествия ее муж ночевал дома.

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