ПВО ДНР ликвидировали пять украинских беспилотников

Донецк, , 14:55 — REGNUM За минувшую неделю Народная милиция Донецкой Народной Республики сбила над территорией страны пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, заявил представитель ДНР Эдуард Басурин во время брифинга, сообщило 2 ноября Донецкое агентство новостей.

«За прошедшую неделю средствами ПВО НМ ДНР зафиксировано применение 15 летательных аппаратов противника, пять из которых были сбиты во время пролета над территорией нашей Республики», — рассказал он.

Басурин отметил, что украинские силовики всё чаще используют беспилотники не для разведки и корректировки огня, а для сбрасывания самодельных взрывных устройств, о чём делегация ДНР намерена сообщить на встрече в Минске.

«Боевики ВСУ не просто не скрывают факт применения самодельных ударных БПЛА, но и открыто демонстрируют это в сети Интернет наряду с регулярными поставками переоборудованных БПЛА волонтерскими организациями», — подчеркнул представитель ДНР.

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Напомним, применение беспилотных летательных аппаратов воюющими сторонами вдоль всей линии фронта запрещено Минскими соглашениями. На законных основаниях БПЛА используют только представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

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