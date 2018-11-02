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Неизвестный напал на людей в штаб-квартире Sony в Лондоне

Происшествия

Здание эвакуировано

Лондон, 2 ноября 2018, 14:47 — REGNUM  Полиция британской столицы эвакуировала здание штаб-квартиры компании Sony, после того как там произошло нападение с использованием холодного оружия, сообщили 2 ноября на официальной странице полиции Лондона.

По данным правоохранителей, полиция была вызвана в 11:00 по местному времени. В качестве меры предосторожности здание было эвакуировано.

На данный момент сообщается о двух пострадавших, у которых ножевые ранения. Полиция также указывает на то, что был задержан один человек.

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