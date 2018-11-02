Неизвестный напал на людей в штаб-квартире Sony в Лондоне

Лондон, , 14:47 — REGNUM Полиция британской столицы эвакуировала здание штаб-квартиры компании Sony, после того как там произошло нападение с использованием холодного оружия, сообщили 2 ноября на официальной странице полиции Лондона.

По данным правоохранителей, полиция была вызвана в 11:00 по местному времени. В качестве меры предосторожности здание было эвакуировано.

На данный момент сообщается о двух пострадавших, у которых ножевые ранения. Полиция также указывает на то, что был задержан один человек.