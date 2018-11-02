Представители минтранса Индонезии и Boeing встретились в офисе Lion Air

Джакарта, , 14:35 — REGNUM Представители министерства транспорта Индонезии встретились с техническими специалистами компании Boeing и индонезийской авиакомпании Lion Air, чтобы обсудить проблемы, которые могли привести к аварии на рейсе JT 610, сообщает Antaranews.

«Сегодня технические специалисты Boeing пришли в офис авиакомпании Lion Air, чтобы обсудить случившуюся авиакатастрофу», — заявил директор по эксплуатации воздушных судов Авирианто на пресс-конференции в министерстве транспорта Индонезии.

Как известно, авиационная компания Boeing готова оказать техническую помощь в расследовании крушения самолета Lion Air Boeing 737 MAX 8 с номером рейса JT 610.

Сообщается, что самолет Lion Air JT 610 получил сертификат летной годности 15 августа 2018 года сроком на год.

«В соответствии с международным протоколом все вопросы, связанные с расследованием авиакатастрофы, должны быть направлены в национальный комитет безопасности транспорта Индонезии», — говорится в официальном заявлении компании Boeing.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в понедельник утром 29 октября 2018 года в Караванге произошло крушение индонезийского самолета Lion Air JT 610, летевшего из Джакарты в Пангкалпинанг. Самолет исчез с радара спустя 13 минут после вылета. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа.

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