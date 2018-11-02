На МКАД столкнулись три грузовика: есть жертвы

Москва, , 14:11 — REGNUM В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх грузовых автомобилей. По данным пресс-службы столичного ГИБДД, авария случилась утром 2 ноября на юго-западе МКАД.

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На 43-м км Московской кольцевой автодороги автомобиль КамАЗ врезался в два стоящих на обочине самосвала. В результате один человек погиб. По некоторым данным, жертвой аварии стал водитель КамАЗа.

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Движение в районе аварии было ограничено. Причины ДТП устанавливаются.

По данным столичного ГИБДД, на текущей неделе в Москве наблюдается увеличение количества автомобилей. Также за последнее время значительно возросла загруженность основных дорог и магистралей города, в особенности в вечернее время. Кроме того, на дорожную ситуацию влияет ухудшение погодных условий. За ситуацией на дорогах столицы следят городские службы .

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