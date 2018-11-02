Пятница, 2 Ноября 2018 года
14:43:37 МСК

На МКАД столкнулись три грузовика: есть жертвы

Происшествия

По предварительным данным, погиб один человек

Москва, 2 ноября 2018, 14:11 — REGNUM  В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх грузовых автомобилей. По данным пресс-службы столичного ГИБДД, авария случилась утром 2 ноября на юго-западе МКАД.

Читайте также: Аварии с участием семи автомобилей произошли на МКАД

На 43-м км Московской кольцевой автодороги автомобиль КамАЗ врезался в два стоящих на обочине самосвала. В результате один человек погиб. По некоторым данным, жертвой аварии стал водитель КамАЗа.

Ранее по теме: В Москве женщину убило колесом от КамАЗа

Движение в районе аварии было ограничено. Причины ДТП устанавливаются.

По данным столичного ГИБДД, на текущей неделе в Москве наблюдается увеличение количества автомобилей. Также за последнее время значительно возросла загруженность основных дорог и магистралей города, в особенности в вечернее время. Кроме того, на дорожную ситуацию влияет ухудшение погодных условий. За ситуацией на дорогах столицы следят городские службы .

Читайте ранее в этом сюжете: На МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить