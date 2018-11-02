Механика, пропавшего при затоплении плавучего дока, до сих пор не нашли

Мурманск, , 14:09 — REGNUM Механика, пропавшего после затопления плавучего дока в Росляково (Мурманская область), до сих пор не нашли. Водолазы расширили район поисков. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в силовых структурах региона.

По данным источника, в поисковой операции задействованы также беспилотные подводные аппараты. На месте работают группа спасателей Северного флота, Арктического спасательного центра. Всего в операции задействованы более ста человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 октября плавучий док России ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Четверо рабочих пострадали, а пятый — механик, — пропал без вести.

Сам крейсер получил повреждения. В ОСК их охарактеризовали как некритичные.

По факту ЧП на плавдоке возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, ранее было принято решение поднять затонувший плавучий док. Однако пока эксперты еще не пришли к решению относительно методов подъема. Над этим вопросом работает специальная межведомственная комиссия.