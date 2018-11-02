Обнаружен фюзеляж, двигатель и шасси индонезийского «Боинга»

Джакарта, , 14:06 — REGNUM На расстоянии примерно 400 метров от ранее обнаруженных обломков корпуса разбившегося в Индонезии «Боинга» на дне обнаружены обломки фюзеляжа самолета, двигатель и колесо шасси. Об этом пишет 2 ноября портал Detik.

По сведениям, полученным от представителей ВМС Индонезии, корпус самолета практически разрушен. Для подъема на поверхность обломков фюзеляжа потребуется специальная техника, подчеркнул источник в военном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Индонезии Джоко Видодо вновь посетил главный пост, откуда ведется поисково-спасательная операция рухнувшего самолета Lion Air JT 610.

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