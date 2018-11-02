Президент Индонезии посетил штаб поисковой операции упавшего лайнера

Джакарта, , 13:37 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо вновь посетил главный пост, откуда ведется поисково-спасательная операция рухнувшего самолета Lion Air JT 610, сообщает Antaranews.

«Прежде всего я хотел бы выразить глубокую благодарность всем тем, кто днем и ночью ведет работу на месте крушения самолета Lion Air JT 610», — заявил президент.

Джоко Видодо также высоко оценил скорость обнаружения «чёрного ящика» и его оперативную доставку в исследовательский штаб.

В главном посту поисково-спасательной операции заявили, что в настоящее время 859 сотрудников из различных ведомств занимаются поиском частей самолета и тел погибших.

Напомним, в понедельник утром 29 октября 2018 года в Караванге произошло крушение индонезийского самолета Lion Air JT 610, летевшего из Джакарты в Пангкалпинанг. Самолет исчез с радара спустя 13 минут после вылета. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент гражданской авиации министерства транспорта Индонезии опубликовал временный отчет о проверке всех самолетов Boeing 737 MAX 8, находящихся в стране.

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