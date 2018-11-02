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СКР: в подвале дома в центре Москвы найден скелет человека

Происшествия

В ведомстве отметили, что давность захоронения, судя по всему, составляет более 25 лет

Москва, 2 ноября 2018, 13:03 — REGNUM  В подвале одного из домов на Зубовской улице в центре Москвы обнаружили скелет человека. Об этом сообщает 2 ноября пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

В ведомстве отметили, что давность захоронения, судя по всему, составляет более 25 лет.

«По данному факту следственными органами ГСУ СКР по городу Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября при строительных работах возле подворья патриарха Московского и всея Руси храма преподобного Сергия Радонежского в Рогожской Слободе были обнаружены человеческие останки.

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