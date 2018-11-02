Минтранс Индонезии проверил все самолеты Boeing 737 MAX 8 в стране

Джакарта, , 13:05 — REGNUM Департамент гражданской авиации министерства транспорта Индонезии опубликовал временный отчет о проверке всех самолетов Boeing 737 MAX 8, находящихся в стране, сообщает Antaranews.

Глава департамента гражданской авиации Праминтохади Сукарно заявил, что после крушения самолета Lion Air JT 610 были проверены 11 индонезийских самолетов Boeing 737 MAX 8. Один самолет эксплуатируется компанией Garuda Indonesiа, а 10 самолетов — авиакомпанией Lion Air.

Согласно результатам отчета, несколько самолетов авиакомпании Lion Air имели незначительные отклонения, которые сразу же были решены.

Министерство транспорта продолжит проверять техническое состояние самолетов всех индонезийских авиакомпаний.

Напомним, 29 октября 2018 года лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа, выжить не удалось никому.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская авиастроительная корпорация Boeing должна дать исчерпывающий ответ о причинах катастрофы новейшего лайнера Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air.

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