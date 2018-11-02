Спецслужбы Киргизии арестовали 9 членов «спящей» ячейки террористов

Бишкек, , 12:58 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии пресекли деятельность действовавшей в Чуйской области «спящей» ячейки одной из террористических группировок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ.

В ходе спецоперации арестованы пятеро иностранных граждан и четверо киргизстанцев. активно занимавшихся вербовкой и вовлечением в ряды боевиков МТО в Сирии и Афганистане граждан Киргизии, а также намеревавшихся устроить теракты с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

Отмечается, что в состав этой преступной группы входили выходцы из других стран Туркестанского региона и СНГ, разыскивавшиеся у себя на родине по обвинению в причастности к террористической деятельности. Они по заданию эмиссаров террористической организации были направлены в Киргизию для подготовки необходимых условий для принятия наиболее опытных боевиков.

Киргизстанские спецслужбы возбудили в отношении задержанных уголовное дело, а также совместно с коллегами из других стран проводят комплекс мероприятий по выявлению других террористических ячеек и сообщников террористов.

ИА REGNUM напоминает, что на стороне террористов в Сирии, Афганистане и Ираке воевали около 800 граждан Киргизии. Почти половина из них — женщины и дети.

Отметим, что по информации Организации объединенных наций, количество осужденных за терроризм и религиозный экстремизм в Киргизии выросло за последние несколько лет в 5 раз. В 2010 году их насчитали 79 человек, а в 2017 году — уже 422.