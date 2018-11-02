Самолет Air France не пустили в воздушное пространство России

Париж, , 12:52 — REGNUM Самолет французской авиакомпании Air France, совершавший рейс Париж — Сайгон, был вынужден вернуться 1 ноября в аэропорт Парижа «Шарль-де-Голль» из-за того, что открытый прежде воздушный маршрут оказался закрытым, и Россия не дала прохода через свое воздушное пространство, сообщает французский телеканал BFM TV.

После трех часов полета пилот летательного средства был вынужден сообщить пассажирам, что российские власти не дают маршрута через свое воздушное пространство.

В Air France отметили, что наиболее вероятной причиной инцидента является технический сбой.

«Конец октября каждый год связан с изменением расписаний рейсов», — подчеркнули в компании.

«Велика вероятность, что маршрут, который был выбран до этого, был случайно закрыт ввиду технического сбоя», — добавили в компании.

При этом сбой, очевидно, не затронул других рейсов, запланированных на то же время.