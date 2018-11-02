В Техасе собака пристрелила своего хозяина-охотника

Эль-Пасо, США, , 12:43 — REGNUM В американском штате Техас собака выстрелила из ружья в своего хозяина, пишет газета Kronen Zeitung 1 ноября.

Инцидент произошел в округе Эль-Пасо. 74-летний житель Техаса Сонни Джиллиган возвращался после охоты на своем пикапе. На заднем сиденье автомобиля лежала собака вместе с заряженным ружьем.

Пес задел лапой ружье и выстрелил в своего хозяина. Пуля, пройдя сквозь спинку сиденья, застряла в груди. Мужчина получил опасное для жизни ранение, но сумел вызвать спасателей по мобильному телефону.

Потерявший большое количество крови пострадавший был прооперирован в Эль-Пасо и в данный момент находится в местном реабилитационном центре. После операции он рассказал об инциденте корреспондентам местной газеты.

Из-за «покушения на убийство» псу Чарли пришлось провести некоторое время «за решеткой» — в собачьем приюте.