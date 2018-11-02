Пятница, 2 Ноября 2018 года
13:03:12 МСК

Пострадавших в теракте в Архангельске транспортировали в столицу

Происшествия

Для транспортировки была привлечена санавиация

Архангельск, 2 ноября 2018, 12:24 — REGNUM  Все трое сотрудников Управления ФСБ по Архангельской области, получившие ранения при теракте, доставлены в Москву. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Напомним, утром 31 октября в здании ФСБ в Архангельске 17-летний студент привел в действие самодельное взрывное устройство. От полученных травм он скончался на месте. Трое сотрудников ведомства получили ранения. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в больницу и прооперирован. О его состоянии пока ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве не исключали возможность, что в руки московских медиков будут переданы все пострадавшие.

Ранее:

Архангельск: подорвавший себя студент хорошо учился и ни с кем не дружил

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теракт в здании ФСБ в Архангельске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить