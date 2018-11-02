Пострадавших в теракте в Архангельске транспортировали в столицу

Архангельск, , 12:24 — REGNUM Все трое сотрудников Управления ФСБ по Архангельской области, получившие ранения при теракте, доставлены в Москву. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Напомним, утром 31 октября в здании ФСБ в Архангельске 17-летний студент привел в действие самодельное взрывное устройство. От полученных травм он скончался на месте. Трое сотрудников ведомства получили ранения. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в больницу и прооперирован. О его состоянии пока ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве не исключали возможность, что в руки московских медиков будут переданы все пострадавшие.

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