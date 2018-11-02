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Ульяновца забили до смерти за замечание о поведении

Происшествия

Горожанина избили в сквере

Ульяновск, 2 ноября 2018, 12:23 — REGNUM  В Ульяновской области вынесен приговор по делу о «пьяном» убийстве, причиной которого стало замечание в адрес злоумышленника, сообщает областное следственное управление СКР. Прохожий, сделавший замечание, был забит до смерти.

39-летний мужчина был избит 12 августа в одном из скверов Заволжского района Ульяновска.

«Следствием и судом установлено, что вечером осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс многочисленные удары случайному прохожему, который сделал ему замечание о неподобающем поведении. От полученных повреждений 39-летний потерпевший в этот же день скончался в больнице», — говорится в сообщении.

В следственном управлении отмечают, что злоумышленник ранее был осужден за совершение аналогичного преступления, освобождён из мест лишения свободы в 2008 году. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть»), назначив 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Напомним, в августе 2018 года в Ульяновске конфликт соседей из-за замечаний о громкой музыке закончился убийством. Преступление произошло вечером по проспекту Гая в Железнодорожном районе Ульяновска. Следствие полагает, что злоумышленник был пьян, у него возник конфликт с соседом, которого он избил. Причиной конфликта стало замечание подозреваемому, что тот злоупотребляет спиртными напитками и громко слушает музыку. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего»). Расследование уголовного дела продолжается.

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